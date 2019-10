Mario Sconcerti, a Maracanà, ha parlato della situazione attuale della Juventus. Ecco quanto raccolto da TuttoNapoli: "Juventus? Vedo meglio Higuain di Dybala, non vedo però benissimo Ronaldo. La partita con il Bayer? Primo tempo brutto, si è vista a sprazzi la Juve. Ci sono continuamente delle diversità rispetto al passato, ad Allegri. C'è la volontà di giocare più in fretta. Il più in forma adesso è Cuadrado. Deve ancora venire fuori Bernardeschi, mentre Ronaldo è un po' nervoso".