Nell'intervista rilasciata ieri a Calciomercato.com in cui ha toccato diversi temi legati all'attualità bianconera, Mario Sconcerti ha parlato anche di Cristiano Ronaldo. Ecco cos'ha detto sul fuoriclasse portoghese: "La scintilla con Sarri? Vorrei sapere quando e con chi sia scattata la scintilla a CR7. La mia impressione è che non sia mai diventato juventino fino in fondo. Ci sono giocatori che si reinventano l’anima. Lui no, è solista anche in questo". E sul futuro dell'ormai ex allenatore della Juve ha aggiunto: "La sua prossima sede ideale è la Roma. Lui è un leader nazional-popolare, la Roma è perfetta per lui".