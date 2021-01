Mario Sconcerti, a Calciomercato.com, ha parlato di Inter-Juve. Partendo proprio dalla situazione in casa bianconera.



DIFFERENZA - "Certo, si è vista la differenza tra i due, ma a me è sembrata molto più grave, la questione che riguarda la Juve. Non vedo una squadra. Semplicemente: non c'è squadra. Non c’è il carattere della squadra. Non c'è la buona costruzione di una squadra. Pirlo è un’aggravante. La Juve ha una difesa spezzata dall’infortunio del suo difensore migliore, De Ligt. Danilo è una soluzione estemporanea, non pensa da difensore puro. Basta guardare il gol di Vidal, Danilo è dietro, salta male, in ritardo. La Juve ha preso due gol inauditi".



CENTROCAMPO - "Non c’è reparto, non sa nemmeno Pirlo quale sia il centrocampo della Juve. E chi sta davanti non aiuta. Chiesa si accende e si spegne, sappiamo che va così. Ma ci sono partite in cui non si accende nemmeno, quindi ci puoi contare molto relativamente nell'economia del gioco. Insomma, se non hai la difesa e hai un centrocampo da inventare continuamente è chiaro che perdi in maniera così netta".



RONALDO - "Tre partite sbagliate di Ronaldo oltre ad essere una notizia sono un sintomo di un malessere. Scopriremo cos’ha. Certo che la peggiore Juventus degli ultimi anni coincide con il blocco di Ronaldo, che finora gli ha risolto molti problemi. 15 gol li ha segnati lui, 15 su 35 totali, siamo attorno al 40%".



IL VERO PROBLEMA - "Mi sembra una squadra senza personalità e con relativa qualità. Il vero problema penso sia il vuoto di dialogo tra allenatore e squadra. Pirlo è una persona onesta che non ha mai dovuto difendersi in vita sua, è convinto di conoscere il calcio ed è così, lo conosce benissimo, ma conoscerlo non significa saper allenare., Pirlo è fuori ruolo. E’ una Juve silente, non c'è nessuna elettricità, allenatore e squadra sono due entità separate".