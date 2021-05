1









Il giornalista Mario Sconcerti ha parlato della Juventus ai microfoni di Calciomercato.com: “Può la Juve rinunciare a Ronaldo come molti le consigliano? Il mio parere è no. Ronaldo è la sua unica vera forza offensiva e non delude mai. Ha segnato oltre cento gol in tre stagioni, non è sostituibile. Non è nemmeno un giocatore facile, ma sul campo è decisivo. Per sostituirlo devi cambiare l’intera costruzione della squadra Togliere lui e mettere chiunque altro, non basterebbe mai. Il problema non è lui. Sta nella crescita dei giovani. Chiesa e Kulusevski sono costati cento milioni di cartellino. La risposta non è stata eccezionale. Chiesa ha segnato 8 reti, 2 meno di un anno fa. Ha avuto un rendimento poco omogeno, alcune grandi partite, altri momenti di scomparsa. Otto reti sono poche in genere, sono quelle segnate da Lapadula, sono uno meno di Politano, tre meno di Lozano, la metà di Berardi. Difficile attribuirgli una crescita vera. Stessa cosa per Kulusevski. Vale 4 reti, come Gyasi dello Spezia e Ounas del Crotone. E un’idea di confusione che i il suo livello non faceva prevedere. Il problema è la mancanza un numero dieci alla De Paul che metta ordine tra Bentancur e Rabiot e porti fantasia agli attaccanti. Ronaldo sta bene dov’è”.