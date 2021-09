Marioè intervenuto ai microfoni di calciomercato.com: "​, cioè fuori dall’attrazioni di giocatori universali come Pelè, Maradona, Cruyff e Di Stefano, temo non sia la sua assenza il vero problema della Juve. Se vado a controllare, scopro che l’anno scorso e due anni fa i gol segnati dalla Juve con Ronaldo erano quelli di oggi, compresi tra i 10 e gli 11.E’ il rapporto tra centrocampo e difesa che è cambiato negli ultimi due anni. Non per caso, la Juve ha subito sempre gol nelle sei giornate di questo campionato, contro le uniche due volte del Napoli. Ma il problema si allarga nel tempo. La Juve ha preso gol nelle ultime venti partite di campionato. Il suo record negativo è del 1955, quando andavo in prima elementare, con 21 giornate di gol consecutivi. Riflettete su questo dato, racconta molte verità".