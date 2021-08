Marioa gamba tesa. Ai microfoni di calciomercato.com dice la sua sul post furioso di Cristiano Ronaldo: "Ronaldo scrive 44 righe sul suo social per chiedere rispetto contro le “chiacchiere” che vengono scritte contro di lui.Ronaldo non ha mai dato molto né alla sua gente né a quella del calcio in generale. Ha scelto una sua strada solitaria che tutti hanno rispettato. Non ricordo un’intervista di Ronaldo, una confidenza, un saluto sincero. Se non parli, lasci parlare gli altri. Questa è una regola comune. E gli altri devono interpretare i silenzi.Scadere nelle chiacchiere a questo punto, con il mondo davanti, è fatale. Se vuoi racconti seri, racconta. Non fare l’anatra stizzita nel momento in cui sei in equilibrio.Ma nonostante i suoi gol, i suoi titoli, i suoi anni e la sua esperienza, Ronaldo si copre ancora dietro niente. Nessun nome, nessun esempio,".