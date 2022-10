Sconcerti, a TMW Radio, ha parlato così dellae di: "Non era ritiro punitivo? Ne sono convinto anche io. Il punitivo nel calcio vuol dire solo una cosa, non poter tornare a casa e andare a letto con la propria moglie o compagna. In questa decisione la Juve ha lasciato che i giocatori salutassero le famiglie. Sono stati giorni per rimanere insieme, allenarsi e discutere, ritrovare un principio di squadra. Credo che il Torino sia la squadra più difficile da incontrare per la Juventus, sarà una partita complicata anche se il Torino sta perdendo alcune certezze ultimamente. Scenderanno in campo per vincere ma in caso di pari nel finale non si darebbero troppo fastidio".