Il noto giornalista Mario Sconcerti, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di TMW, dove ha parlato anche della situazione riguardante il rinnovo di contratto di Zaniolo.'E' stato il suo procuratore a parlare di mercato, non è che gli altri se lo sono inventato. Ne prendiamo atto comunque. Hanno detto dalla Roma che il rinnovo ci sarà e sarà a settembre. O tu hai già un accordo con qualcuno e allunghi per dire basta, ma non mi sembra così, altrimenti è una questione solo economica. Dovesse esserci un rinvio dovremmo capire il perché. Con il finale della scorsa stagione e questo inizio credo ci sia stato un discreto salto di qualità suo. E' importante per questa Roma. Lo vedo abbastanza cresciuto ma non so dove possa arrivare. Comunque la Roma in casa ha i mezzi per battere chiunque'.