Mario Sconcerti spiega la differenza tra la Juve di Pirlo e quelle del passato: "Quest'anno stiamo cercando una squadra perfetta com'è stata spesso la Juventus in questi anni, ma non la troveremo - ha detto Sconcerti a Calciomercato.com - Anche la squadra di Sarri ha perso sette partite e ha preso 43 gol, ma ha vinto comunque lo scudetto. Nella Juve che ha vinto contro il Milan a San Siro Ronaldo era come se non ci fosse, Ramsey ha fatto bene quel ruolo di guastatore in mezzo al campo, che gli riesce".