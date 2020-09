Il pareggio dell'Olimpico lascia qualche dubbio sulla Juventus di Andrea Pirlo, capace di rimontare due volte grazie a una doppietta di Ronaldo ma andando a un passo dal ko. Una prestazione che non ha convinto Mario Sconcerti, il giornalista su Calciomercato.com ha commentato così la gara di ieri: "Si è vista a Roma l'altra faccia della Juve, quella che deve far gioco se attaccata. La risposta è che ancora non c'è però risposta. Per qualunque squadra i movimenti e gli schemi sono una scelta che però dipende anche da cosa ti consente gli avversari. La Roma ha alzato il centrocampo e in fretta Ronaldo e Morata sono rimasti isolati e perfino Kulusevski ha pesato meno. La lentezza di pensiero ed esecuzione del centrocampo è testimoniata dai cambi di Pirlo che uno a uno ha sostituito tutti in quella zona di gioco.



La Juve è in una fase che gli scienziati chiamano di "decoerenza", è incompiuta. Il centrocampo mette in difficoltà la difesa e perfino contro la Samp fino al 70esimo aveva fatto soltanto un tiro in porta, ieri nemmeno quello. Semplicemente, non è squadra".