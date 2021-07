A Calciomercato.com, Marioha parlato del mercato che incombe: "E ora, vinto l’Europeo, qualcuno avverta Juventus, Inter, Milan e le altre squadre grandi che il mercato è aperto da un mese e mezzo, le squadre sono già in ritiro e nessuna foglia brilla al vento. Solo prestiti e contratti scaduti. Se volevamo un’estate povera, ci stiamo riuscendo. Si ripete in compenso la storia del quarto posto, tutti pensano a entrare in Champions, nessuno a vincere il campionato. Questa lotta al ribasso significa costruire una squadra di posizionamento, non di vertice. Doveva essere un’estate creativa. Bene, è tempo che qualcuno crei".