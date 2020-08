Mario Sconcerti ha risposto alle domande a tema mercato ai microfoni di calciomercato.com.



"Sconcerti, su Messi sei stato definitivo: i sentimenti nel calcio hanno un prezzo. Che succederà?

«Se non dovesse andare al City, Messi resterà al Barcellona. Ma tra il City e Messi c’è già un impegno. La trattativa club-giocatore è chiusa e solo gli inglesi in questo momento possono permettersi Messi».



Finalmente, se andrà a giocare in Premier League, avremo la risposta alle domande di chi si chiede cosa può essere Messi fuori dal contesto-Barcellona.

«Messi è un giocatore internazionale, non avrà differenze di rendimento e - se dovesse chiudersi l'affare - Guardiola gli costruirà attorno una squadra che ne esalti le qualità. Insomma, non credo proprio avrà problemi».



Come valuti l'acquisto di Tonali da parte del Milan?

«Tonali al Milan gliel’ha fatto prendere l’Inter. Era una corsa, fino a poco tempo fa; ma l'Inter si è fermata e il Milan si è trovato davanti. Tutto è cambiato dopo la riunione post-finale di Europa League tra Conte e Zhang. Il mercato dell'Inter è cambiato radicalmente. Si va subito sui giocatore esperti, non c’è tempo per aspettare la crescita dei giovani. Tonali era una scelta di Marotta e Ausilio, Conte vuole Vidal, ha chiesto Kanté. E’ cambiata la strategia».



C'è un giro di attaccanti che può incidere molto. Dzeko, Milik, lo stesso Higuain cambieranno squadra. Chi fa l'affare?

«Io prenderei Milik. Ma se penso alla prospettiva della Juventus, l'attaccante che gioca meglio con Cristiano è senza dubbio Dzeko. Potrebbe esserlo Zapata, uno bravo a capire lo spazio che serve agli altri. Ma Dzeko è perfetto».



Esclusi quelli dei top-club ci sono in Serie A giocatori che - spostandosi da un club all'altro - possono aumentare di molto il valore di una squadra?

«Zaniolo, certamente anche Castrovilli»".