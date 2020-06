Mario Sconcerti analizza ai microfoni di Calciomercato.com lo scambio tra Miralem Pjanic ed Arthur: "C'è una bellissima notizia per la Juve, finalmente Pjanic potrà andarsene al Barcellona. Dopo mesi di rifiuti finalmente Arthur ha accettato lo scambio, credo sia il giocatore che nella storia della Juve ha impiegato più tempo ad accettare il trasferimento. E' stata una trattativa fortemente cercata dalle due società, ognuna decisa a tutto pur di disfarsi dei propri calciatori. Non è una questione tecnica, l'affare permette semplicemente plusvalenze a tutti, tanto il prezzo di un calciatore è sempre un'opinione, anche in un bilancio. Auguro un futuro solare ad Arthur in Italia, sufficiente almeno a farlo pentire della ritrosità con cui ha accettato l'invito. Credo sia anche un ottimo giocatore ma poche volte l'ho visto davvero. Ha giocato appena 6 partite dall'inizio quest'anno, come cercare un ago in un pagliaio: ho solo una perplessità. Fino a poco tempo fa se la Juve avesse voluto uno come Arthur, lo avrebbe semplicemente acquistato, senza cedere uno come Pjanic. Cosa è cambiato adesso?"