Parlando a Calciomercato.com Mario Sconcerti ha così parlato di Andrea Pirlo all'indomani del suo approdo sulla panchina della Juventus: "Quella di Pirlo è una pura mossa in stile Juventus, non parlerei di coraggio. Non si sta più parlando del fallimento tecnico. Il coraggio viene sempre della paura. C’era la paura che la società venisse investita da un ciclone. L’arrivo di Pirlo in panchina ha spostato l’attenzione. Pirlo ha un carattere molto introverso, silenzioso, mi ricordo tre-quattro interviste che gli ho fatto, una volta in diretta a Sky, fu una vera sofferenza, non gli tiravi fuori nulla. Ma al di là del carattere credo che a Pirlo gli altri interessino poco. Certi campioni sono così. Non l’ho mai visto incazzato, per esempio. Non vedo la traccia di fanatismo. Non ha il carisma di Zidane, o di Guardiola, ma magari mi sbaglio io".