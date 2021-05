Alcune dichiarazioni rilasciate da Mario Sconcerti a Calciomercato.com: "La sconfitta col Milan è stata una dimostrazione perfetta di tutti gli errori della Juve. E’ mancata una costruzione del gioco d’attacco. Rabiot e Bentancur sono una coppia impossibile. Alla Juventus manca della gente che faccia giocare gli altri. I tre attaccanti - Chiesa, Ronaldo e Morata - giocano da soli, vanno nell’uno contro uno. Non c’è nessuno che pensa agli altri. Ripartirei dal centrocampo: serve un De Bruyne, un Bruno Fernandes, un Van de Beek. Un centrocampista dominante, cosa che non è Arthur".



PIRLO - "Non può più rimanere, e ve lo dice uno che ritiene abbia potenzialità. È come un giovane giocatore che va dato in prestito. Tenere Dybala in panchina così a lungo è stata una mossa sbagliata, senza alibi".



CORSA CHAMPIONS - "In tre giornate possono succedere tante cose. Credo però che la classifica attuale - con Atalanta, Milan e Napoli qualificate per la Champions - sia la più corretta".



SUPERLEGA - "Difficile che la Juventusa venga esclusa dalle Coppe europee, credo ci sarà una multa consistente. La SuperLega è un'infamia. Il calcio però va organizzato diversamente".