1









Mario Sconcerti, a Calciomercato.com, ha parlato del momento della Juventus: "Dybala è tornato al gol? Ma la Juve ieri a Genova era sbagliata. Se tu insisti a mettere Ronaldo e Dybala spalle alla porta, perdi molto. Ma non esiste un problema Dybala. Piuttosto il problema è far giocare Chiesa nel ruolo di Cristiano Ronaldo. Mettendo lì Chiesa, Ronaldo non vede la porta. Ma anche se salta l'uomo, Chiesa un cross su due lo sbaglia. Arriva col sinistro al cross, che non è il suo piede. Io penso che non valga la pena tenere Chiesa al 50% dei dribbling e dei cross e farlo andare addosso a Ronaldo. Pirlo? Il lavoro è buono. Pirlo adatta la Juventus agli avversari - in questo è molto italiano. A Barcellona ha giocato con una squadra molto tecnica, a Genova con una molto fisica. Pirlo fa turn over tattico, ha gestito molto bene e la Juve cresce".