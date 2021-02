1









Sul Corriere della Sera, Mario Sconcerti parla di Pirlo e della Juventus: "A me piace Pirlo, è un uomo libero, ma complesso. Ha chiuso in una gabbia di ferro Ronaldo per seguire le proprie tentazioni. Diventano bravi i meno utili come Danilo, Chiesa e Rabiot, perdono colore gli indispensabili come Ronaldo, Morata e Kulusevski, per non ricordare Dybala. Ronaldo ha segnato 2 gol in 6 partite. Non era mai accaduto nelle ultime due stagioni. Per mettere a suo agio Chiesa, Pirlo lo ha chiuso in mezzo agli avversari e lo sta perdendo come fenomeno. Forse la Juve non meritava la sconfitta, ma è rimasta sempre un gruppo morbido, da gita in campagna su macchina di lusso, mai davvero invasiva".