Mario Sconcerti, a TMW Radio, ha parlato della Juventus.



SU PIRLO - "Fino ad adesso non ha fatto niente, anche poco aiuterebbe. Di solito la prima partita dopo un lungo periodo di inattività è la migliore, Dybala poi è un brevilineo per cui dovrebbe entrare in condizione abbastanza presto. Certamente è giocatore che darà qualcosa alla Juve, non so se quanto basterà".



PARTITA APERTA - "Certo. Non insuperabili, ma la partita è aperta. I portoghesi sono dei maestri senza attaccanti, e quando li trovano vanno molto avanti: sono due volti campioni d'Europa, fanno un grande calcio. La Juventus è ottima, ma non straordinaria: oggi è la quarta squadra d'Italia, e potrebbe capitare che questa non vinca in Portogallo".