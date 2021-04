Mario Sconcerti, a Calciomercato.com, ha parlato di Andrea Pirlo: "A me Pirlo piace, però ha cominciato nella squadra sbagliata. Allo stesso tempo capisco le esigenze della Juve. Anche se Pirlo potrebbe dire la stessa cosa di Paratici. La verità è che quando dal niente diventi allenatore della Juve ci aspettiamo un fenomeno, ma non va così. Ma dategli una qualunque squadra e lui la farà giocare bene. Sul serio, credo sia un buon allenatore, con delle buone idee, gli farà bene andare in un'altra squadra".