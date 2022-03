Anche il noto giornalista Mario Sconcerti ha voluto dire la sua riguardo alla clamorosa eliminazione dell'Italia di Mancini dai Mondiali in Qatar. Queste le sue dichiarazioni rilasciate ai microfoni di Calciomercato.com.



'L'eliminazione dell’Italia ha avuto un unico merito, riportarci tutti all'innocenza originaria. Non perdono solo i grandi club, solo Allegri o Inzaghi, Sarri o Gasperini, perdiamo tutti. Era un'anomalia avere squadre di club che non vincono niente da dodici anni, ma proprio niente, mentre Mancini con i trentacinque italiani rimasti in Italia, riusciva a vincere un Europeo al primo colpo. Ora anche lui entra nel coro degli afflitti. Non gli farà troppo male, perdere aiuta a crescere, è una legge di vita'.