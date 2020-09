3









Mario Sconcerti ha parlato di mercato e di Juventus nel suo editoriale per il Corriere della Sera: "L’Inter ha fatto il doppio dei movimenti della Juve, con Nainggolan, Joao Mario, Dalbert, Perisic, giocatori che probabilmente non voleva e non vorrà. L’unico acquisto cercato è lo splendido Hakimi arrivato dal Dortmund. La Juve ha preso Arthur e perso Pjanic, la novità reale è Kulusevski, capace da solo di riportare nella vecchia squadra un 50 per cento dell’energia perduta. Devono arrivare Vidal, Kantè, Suarez e chissà chi altro, ma sabato comincerà il campionato e questi giocatori non ci saranno. È una riflessione a parte che non si dia la cittadinanza a migliaia di giovani nati in Italia e la si debba dare in dieci giorni a un centravanti solo perché è un centravanti. Resta il fatto che Suarez aumenterebbe molto l’importanza della Juve cancellando in modo altrettanto significativo quella della cittadinanza italiana. Devo anche ricordare che l’Inter con Recoba fece molto peggio. [...] Se davvero arriveranno Vidal e Kantè, l’Inter sarà superiore alla Juventus. Ma nella squadra saranno personaggi di passaggio giocatori come Gagliardini, fondamentale e sempre presente nella seconda parte di stagione, Sensi, Nainggolan, Vecino, Eriksen. È evidente che deve vendere molto, anzi prestare, ma rimettendoci quanto? Se capiamo la difficoltà del momento, capiamo anche perché sia quasi impossibile giudicare adesso. La squadra più completa è il Milan, con qualcosa da fare in difesa. La Juve sta tentando di uscire dalla dittatura di Ronaldo, avrà una linea di gioco molto diversa. Basterà con squadre come Inter, Atalanta, Lazio, Milan? Dovrà dare di più Dybala, ormai al meglio del suo tempo, dovrà imparare dall’egoismo di Ronaldo e pesare di più sul gioco. Pirlo non è Guardiola, non ha il suo fanatismo dello studio e del lavoro. Giocava meglio a calcio, questo sì, ma se gli allenatori contano quanto possono portare in più Gasperini e Conte? Mi sembra un anno diverso, senza più la trascendenza della Juve. Non so quanto questo aiuterà a giocare meglio. Sta tornando per tutti più importante il campionato essendo chiara in Champions la differenza con 5-6 squadre straniere. Ma per ricominciare mancano ancora troppi giocatori. Oggi chiunque può darsi ragione".