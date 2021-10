Nel suo editoriale per calciomercato.com, Marioha parlato di: "Leggo sulla Juve molte cose che non condivido. Non è stata una partita bella, è stata una partita unica. Nessuno pensa che la Juve possa giocare così in campionato, sarebbe impossibile. Qui la Juve deve fare la partita, sempre. Proprio per questo è una partita che non risolve molto, porta solo tre punti pesanti in Champions, peraltro dentro un girone tutt’altro che impossibile. I più insoddisfatti sembrano proprio gli juventini, arrossiti dalla partita difensiva della propria squadra. Non è stata capita una cosa: la bellezza della partita sta certamente nel risultato, ma soprattutto nell’atteggiamento della Juve, nell’umiltà con cui l’allenatore ha spiegato che si poteva giocare solo così per vincere perché l’avversario era superiore."