Mario Sconcerti analizza il mercato della Juventus sulle colonne de Il Corriere della Sera. Bloccato Kuluseveski per la prossima stagione ora Paratici vuol chiudere lo scambio Emre Can-Paredes: ​ "Giocatore ottimo Paredes - scrive Sconcerti -, ma è un regista, ruolo già coperto nella Juve da Pjanic e Bentancur. Si aggiungerebbe, non risolverebbe. Serve una mezzala. Il 4-3-1-2 è un modulo molto faticoso perché costringe gli interni a fare molto campo, hanno una doppia copertura di spazi. Le tre punte con Dybala, Higuain e naturalmente Ronaldo, sono un 4-3-1-2 ancora più faticoso perché Ronaldo non difende e Dybala gira a tutto campo. Puoi farlo per 7-8 partite, non per una stagione. Il mercato deve rinforzare in mezzo al campo. Non è un lusso, è una necessità. La Juve di Champions è un’altra cosa. Lì la squadra si aiuta, corre, ha voglia di vincere, c’è tutto il meglio in una volta. È il campionato a non dare entusiasmo, ad aver bisogno di più fatica.