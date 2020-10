A TMW Radio, Mario Sconcerti ha parlato della situazione legata a Fabio Paratici: "Paratici verrà sostituito con il nuovo cda di novembre da Cherubini. Potrebbe andare alla Roma". Sul fratello di Chiesa, l'editorialista del Corriere della Sera chiosa in maniera laconica: "Il comportamento contro il fratello di Federico è pericoloso e sciocco. Si deve accettare che ci possono essere occasioni che non si possono rifiutare, siamo di fronte a professionisti". Nei giorni scorsi, dalle pagine di Tuttosport, si scongiurava la possibilità che l'attuale CFO juventino potesse lasciare a breve i bianconeri. Ancora minori sembravano le chance di vederlo in giallorosso.