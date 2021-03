A Calciomercato.com, Mario Sconcerti ha parlato delle dichiarazioni di Orsato a Novantesimo Minuto: "Il modo in cui è stato trattato Orsato conferma quanto sia opportuno che gli arbitri rimangano nel silenzio. Non serve a niente dimostrare umanità, nessuno cerca umanità da un arbitro. Tutti cercano la decisione che serve di più. L’arbitro equivale a un magistrato, i magistrati non parlano, non danno spiegazioni in diretta tv nel salotto buono di casa. E’ seducente l’idea di avere l’arbitro amico di tutti, ma non convincerà nessuno, metà del coro non gli crederà mai. Orsato è stato sincero e bravo nel gestire il mezzo televisivo. Il risultato sono stati insulti da mezza Italia. Perché nell’immaginario collettivo l’arbitro non ha mai il diritto di sbagliare".