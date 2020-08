5









Queste le considerazioni sull'Inter di Mario Sconcerti espresse stamattina a Calciomercato.com: "L'Inter è diventata una squadra bella, Conte ha fatto un grande lavoro, anche se sbaglia spesso parole e momenti in cui dirle. Però sul campo ha una semplicità di gioco solida, ha ormai giocatori di qualità che sentono di star crescendo insieme. L'Inter è come avesse finito di imparare come si diventa una squadra vincente. Molto le ha dato Gagliardini, che piace poco alla gente ma dà equilibrio, molto le ha dato Barella, ancora di più le sta dando Lukaku. Ma le sta servendo anche Eriksen, sarebbe un errore disfarsene. Ricominciassimo adesso l'Inter sarebbe la squadra da battere anche in Italia.".