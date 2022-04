Intervenuto ai microfoni di Calciomercato.com, Mario Sconcerti ha detto la sua anche sulla stagione della Juve e di Massimiliano Allegri. Ecco il suo pensiero: "Allegri avrebbe potuto fare di più. Sia chiaro: è un grande allenatore, ma lo vedo molto più calmo rispetto al passato. E lo vedo anche un po' più solo dentro una Juve che è cambiata. Nedved non è mai stato amico suo, Agnelli si è sentito meno. Ho l’impressione che la Juve sia una società in grande evoluzione e quindi in una discreta difficoltà da transito generazionale. Ed è in una fase di passaggio anche Allegri: in campo la parola che dice di più è: “Calma”. E questo va sempre bene, per carità. Poi si sfoga, si toglie la giacca, urla. Sono piccole contraddizioni di un allenatore che deve ritrovare un equilibrio".