Non cessano le voci riguardo il futuro di Paulo Dybala, ormai certo del suo divorzio con la Juve. A tal proposito, ha voluto esprimere il suo concetto anche il noto giornalista Mario Sconcerti, il quale ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di TMW.



'Lautaro è un grande giocatore ed è più giovane di Dybala. Non so quale possa essere il risultato per l’Inter perché non so quanto possa dare l’argentino alla causa'.