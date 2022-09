Il noto giornalista Mario Sconcerti, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Calciomercato.com, dove è tornato a parlare anche degli episodi avvenuti nell'ultimo turno di campionato tra Juve e Salernitana.'E’ vero che la moviola ha cambiato il calcio. Non ricordo per esempio un gol regolare annullato alla Juve contro una squadra molto meno celebre all’ultimo secondo di partita. Il Var ha portato una responsabilità talmente pubblica sugli arbitri da costringerli a non avere condizionamenti. Se sbagliano lo fanno davanti a tutti, non c’è più un problema di buona o cattiva fede'.