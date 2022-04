Continua a fare un rumore assordante la situazione legata al futuro di Paulo Dybala, con l'Inter di Marotta che continua a studiare il colpo in vista dell'estate. Su questa situazione ha detto la sua anche il noto giornalista Mario Sconcerti, il quale ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di TMW Radio.



'Se Dybala resta sulle sue richieste, non credo che abbia un ingaggio 'italiano'. Qui è difficile che trovi qualcuno che gli dia quelle cifre. Non puoi avere gente che prende quasi il doppio di tutta la squadra'.