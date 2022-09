Le parole di Marioa Tmw Radio:"L’arbitro ha sbagliato partita, il gol non ci sono dubbi che fosse valido. C’è stato un doppio errore, il VAR si è concentrato sul fuorigioco di Bonucci, che non si può dire che non sia ininfluente, mentre non si è vista la posizione di Candreva. L’errore del VAR è stato non aspettare 2-3 minuti per vedere tutte le immagini. Quella dell’eventuale tenuta in gioco di Candreva non l’ha vista il VAR, perché l’immagine è arrivata dopo. L’errore è stato decidere senza aver visto tutte le immagini".