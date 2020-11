Dopo la partita contro il Ferencvaros, Mario Sconcerti è sicuro: "Nella Juve c'è un solo giocatore che porta avanti la palla in verticale ed è Cuadrado". Analisi chiara, decisa. Il colombiano ha servito l'assist a Morata per il gol-qualificazione agli ottavi di Champions, e secondo il giornalista è il giocatore più importante di Pirlo al pari di Cristiano Ronaldo: "L'unico ad avere l'attitudine e la qualità per portare avanti il gioco" continua Sconcerti su Calciomercato.com.