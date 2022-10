Il noto giornalista Mario Sconcerti è intervenuto presso le colonne del Corriere della Sera, dove ha commentato quello che sarà il big match di San Siro in programma oggi alle 18 tra Milan e Juve.'La decisione comunque più importante di Allegri è stata mettere Milik al fianco di Vlahovic. Milik è l’opposto di Vlahovic, è un freddo che sa capire il gioco, quanto Vlahovic è estremo nel sentimento con cui corre sul pallone. Il Milan è più forte della Juve da una novantina di partite, non è un parere, è la somma dei punti fatti. Ma ha perso una brutta partita a Londra in un brutto momento della stagione, quando è ridotto ai minimi termini'.