Attraverso le colonne del Corriere dell Sera, il noto giornalista Mario Sconcerti ha espresso il suo pensiero su quello che è l'introduzione del maxi recupero nel nostro campionato.'Oggi si accetta perfino il recupero sul recupero, 2 minuti su 10 sono il 20%. Non credo sia una buona idea. Trasportare la nuova abitudine in campionato temo sarebbe insostenibile. Avremmo il 20% dei gol concentrati in quei minuti, aumenterebbero tensioni e polemiche. Un Mondiale ripara gli effetti grossolani dall’alto della sua autorevolezza e con la fretta del suo calendario. Nei campionati avremmo 380 partite da allungare a discrezione dell’arbitro. Se il calcio deve cambiare in un modo così drastico, è necessario avere nuove regole scritte, condivise'.