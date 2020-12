Mario Sconcerti analizza il momento delicato che sta attraversando Paulo Dybala nella Juventus, l'argentino si è sbloccato con il gol al Genoa ma a far discutere è il suo contratto: "Il problema della Juve non è l'ingaggio, ma evitare di farlo andare via gratis - ha detto Sconcerti sul Calciomercato.com - se il giocatore non rinnova la società perde un capitale potenziale enorme senza ottenere nulla in cambio. Se dovesse restare, invece, il club pagherebbe la differenza dell'ingaggio". Poi il giornalista lancia un messaggio a chi vuole La Joya: "Pagate bene la Juve e avrete Dybala. Ma se l'argentino resterà in bianconero, non può raddoppiare a bilancio il suo peso. Ognuno deve avere il suo vantaggio".