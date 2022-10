Marionella sua rubrica a Calciomercato.com ha esaltato Adrien. Di seguito le sue parole:"È ancora irrinunciabile per caratteristiche di gioco e per come si è calato nella realtà di questa Juve umile che ha finito per eleggerlo a proprio simbolo. L’idea finale era un centrocampo con Rabiot, Paredes e Pogba. Piano piano forse ci si sta arrivando. E si capisce che era l’idea giusta".