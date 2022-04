Direttamente sulle colonne del Corriere della Sera, il noto giornalista Mario Sconcerti ha espresso quello che il suo pensiero riguardo la lotta Scudetto.



'Milan e Inter sono adesso da sole in testa alla classifica. Il Napoli è lontano, la Juve quasi non si vede più. È un buon risultato di classifica, non di forza. Inter e Milan stanno andando avanti da 13 partite con una media punti inferiori ai 2 a partita, minimo sindacale non per vincere, ma per essere considerati ancora solo competitivi'.