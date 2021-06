Mario Sconcerti, a TMW Radio, ha parlato della Juventus, con un piccolo pronostico in direzione Italia: "Quale la favorita agli Europei? Ci sono diverse outsider, ma si può arrivare verso una finale Italia-Inghilterra". Sui bianconeri: "Locatelli? Il giocatore vuole andare alla Juventus, anche perché le altre due sono inferiori alla Juventus. Resterà in Italia, gli daranno quello che vuole e la volontà del giocatore sarà decisiva. Dybala? Per ora nessuno compra nessuno, non si riesce a vendere, sono tutti prestiti. Oggi con 30 milioni prendi davvero una prima firma".