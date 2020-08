Mario Sconcerti, giornalista, dice la sua ai microfoni di Calciomercato.com sull'impegno in Champions League della Juve con il Lione: "Come fa la Juve a non passare col Lione? Non giocano da sei mesi e sono - chiaramente - più deboli della Juventus. Ci mancherebbe solo che la Juve uscisse con il Lione. Io credo che il vero problema non sia quello. Il problema è che ai quarti troverà con buone probabilità il City di Guardiola (impegnato nel ritorno contro il Real Madrid dopo la vittoria per 2-1 al Bernabeu, ndr). Col City rischia di uscire, altro che".