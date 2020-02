Mario Sconcerti ha commentato a Calciomercato.com le parole di Marcello Nicchi, presidente dell’Aia, a Rocco Commisso: “Mi interessano pochissimo le polemiche di Commisso su qualunque rigore della Juve, mi spaventano le risposte degli arbitri: come può Nicchi dire che gli arbitri sono disgustati dalle parole del presidente della Fiorentina?. Nicchi è un alto dirigente federale. Se la Federazione e gli arbitri ammettono il diritto al disgusto, allora ne ha diritto qualsiasi altro tesserato, non solo Commisso. Si rende conto Nicchi di cosa ha fatto? Di quale precedente straordinario ha creato? Vale una denuncia inevitabile alla commissione disciplinare della Federazione. Qui non centra più la Juve nè una società, centra un principio. Non posso farmi giudicare da una categoria a cui creo disgusto, non sarà mai imparziale. Questo, Nicchi lo sa benissimo, ha parlato da tifoso come Commisso. Comisso però sarà punito. A maggior ragione, dovrà esserlo anche il capo degli arbitri”.