Mario, a Calciomercato.com, parla così di De Ligt: "In Serie A? Una fase di grande povertà. Quando leggo che i tifosi dell'Inter vanno da Marotta a chiedere garanzie mi stupisco. Sono arrivati giocatori a parametro zero. Di Maria, Pogba, Lukaku, Dybala. Solo un paio d'anni fa sarebbe stato inimmaginabile. Non ci sono soldi, in Italia non c'è più mercato, non quello che intendevamo un tempo. La stessa Juve prende Bremer ma prima deve vendere De Ligt. Le sue parole? La preparazione è una cosa scientifica. E la scienza è a disposizione di tutti. Forse è cambiato il modo di allenarsi, ora si va subito in campo con la palla. Di vero c'è che la qualità diffusa è altrove, in altri campionati".