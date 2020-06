Oggi riprende la Serie A e Mario Sconcerti fa il punto sulla lotta scudetto: "La squadra più forte in questo momento è la Lazio perché è completa, è una squadra realizzata - scrive su Il Corriere della Sera -. E con la prosecuzione del campionato ha visto la propria società ottenere una vittoria politicamente grossa. La Lazio ha però subito la peggior partita possibile, quella con l’Atalanta. Nessuno ha idea di come stia fisicamente. Se rimarrà vicina a quel che è stata, credo che vincerà il campionato. Ha più motivazioni e calma della Juve. Oltre ormai a tanti giocatori che in questa Juve sarebbero titolari, come Luis Alberto, Immobile, Milinkovic, forse lo stesso Leiva".