Mario Sconcerti, a Calciomercato.com, ha fatto il punto sulla giornata di campionato appena conclusa: "La Juventus non prendeva punti alla Lazio da 10 partite, ancor adesso nelle ultime 22 gare i biancocelesti hanno fatto un punto in più della Juve. Questo vorrà pur dire qualcosa. Capisco che la Lazio abbia buttato molte simpatie negli eccessi del suo presidente, ma dire adesso che non è all’altezza dell’avversario significa scambiare troppo in fretta i desideri per realtà. La Lazio ha una grande squadra e l’ha dimostrato anche a Bergamo, non è migliore della Juve, ma più completa e meglio disposta sì. Se fosse la Juventus al posto della Lazio la tratteremmo come stiamo trattando quest’ultima, o in fondo siamo tutti un po’ juventini perché vincere conviene sempre?".