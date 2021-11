Marioè intervenuto per commentare Lazio-Juventus, in programma sabato pomeriggio. Il noto giornalista ha dichiarato: "Più incuriosito da Lazio-Juventus o da Fiorentina-Milan? Mi incuriosirebbe più una nuova eventuale sconfitta della Juventus, che secondo me perderà, e cosa dovesse succedere. Per il resto - dice a Tmw - credo il Milan sia più forte della Fiorentina".