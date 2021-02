Il giornalista Mario Sconcerti ha messo a confronto Lautaro Martinez e Paulo Dybala nel suo editoriale per il Corriere della Sera: "Lautaro ha sempre segnato ma ha spesso sbagliato destinazione. Fino a otto giorni fa 8 dei suoi 10 gol erano stati segnati contro squadre medio piccole. Il salto di qualità di Lautaro è il salto di tutta l’Inter. Lautaro va oltre il miglior Dybala perché non ha incertezze di ruolo ed è ancora nell’età in cui l’immaginazione è sostanza. La sua maturazione e la presenza di Lukaku al fianco cancellano gran parte dei danni portati all’Inter dalla mancanza di top player".