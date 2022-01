Mario Sconcerti, a TMW Radio, ha parlato della Juventus: "Ha fatto tutto, o molto, la Roma. Quando hanno subito il secondo gol si sono spaventati e si sa da tempo quanto sia complessa la fase difensiva della Roma. Belli in attacco ma quando perdono il pallone vanno spesso in difficoltà. I tre gol presi in 7 minuti fanno parte del calcio e di gente che forse non ha ancora imparato a gestire la partita e forse non imparerà mai. Sorprende il fatto che la Juventus non avesse preparato la rimonta: la partita è cambiata sul dribbling di Morata sulla fascia destra per Locatelli, stranamente solo. Un grande pasticcio della Roma, concluso col rigore del 4-4 sbagliato praticamente due volte da Pellegrini".