Mario Sconcerti ha parlato a Calciomercato.com dell'approdo (non ancora ufficiale) di Andrea Pirlo sulla panchina della Juve dei giovani: "Perché ha deciso di essere allenatore la Juventus under 23? E' raro che un ex grande calciatore cominci la sua carriera dalla Serie C. I fuoriclasse non rischiano di macchiarsi l'immagine, la vera chiave di letture è che Pirlo comincia a studiare per la Juve".