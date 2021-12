Intervenuto su Calciomercato.com, il giornalista Marioha analizzato la situazione delle squadre italiane inalla luce dei verdetti della fase a gironi, spendendo parole di elogio per la. Ecco il suo pensiero: "È molto importante che la Juve abbia vinto il proprio girone. È il primo segnale del nostro calcio nelle coppe europee. È vero che il girone non era difficile, ma era pur sempre lo stesso del. Ed è vero anche che Allegri ha potuto permettersi di giocare e vincere ieri con una squadra ampiamente sperimentale. Decisivo è stato il gol diche ha battuto il Chelsea, unica squadra di livello europeo che sia stata battuta da un'italiana. In attesa dell'Atalanta, chiudiamo la fase a girone avendo vinto solo contro seconde e terze linee: Zenit, Malmoe, Sheriff, Young Boys e nuovo Shakhtar".E ancora: "Penso che con il tempo e un adattamento migliore di Inzaghi alla competizione anche l'Inter possa diventare importante. Le prestazioni migliori sono state quelle del Liverpool, stesso cammino per Ajax e Bayern, inossidabili a qualsiasi cambiamento d'epoca, al quarto posto c'è la Juve, ma quasi in scioltezza tranne la notte di Londra. Questi punteggi ricordano un dato che spesso dimentichiamo:. Essere sicuramente inferiori al calcio inglese non significa essere inferiori a tutti. Possiamo battere gli altri e vedere semmai come va a finire".