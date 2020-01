Mario Sconcerti ha parlato a Radio Marte: "Il Napoli potrebbe essere ceduto? Non agli americani, questo è certo. Serve uno sceicco, perché gli americani non sono personaggi che ci mettono dei soldi a babbo morto: se investono, lo fanno perché vogliono guadagnarci".



SOCIETA' IN ITALIA - "Quanto vale ora il Napoli? La Roma è stata valutata 790 milioni di dollari, ma con quasi 500 milioni di spese già fatte e debiti. Se togli tutto questo, siamo a circa 300 milioni: quello è, più o meno, il prezzo della Roma. Il prezzo del Napoli è quanto l'aumento di capitale che sta facendo la Juventus adesso: 300 milioni. La realtà è che la Juve si è appena comprata il Napoli facendo un aumento di capitali di 300 milioni. Le distanze sono abissali".