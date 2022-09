Intervenuto ai microfoni di TMW, il noto giornalista Mario Sconcerti, ha rilasciato delle dichiarazioni anche sulla Juventus.'La più in crescita in prospettiva credo sia la Juventus. Perché credo che il suo peggio lo abbia già dato. E anche se Allegri non è un giochista ma dà regolarità di comportamento, in Italia farà tanti punti. Il Napoli sta dando il suo meglio ora e si vede. E’ un campionato che ama contraddirsi'.